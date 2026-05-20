Presentato all' Università il 20° Trofeo Piskeo-Memorial Mirko Laganà di nuoto

Nella Sala Senato dell’Università di Messina si è svolta la presentazione del “20° Trofeo Piskeo-Memorial Mirko Laganà” di nuoto. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti dell’ateneo e altri ospiti, tra cui il prorettore vicario. La manifestazione, giunta alla sua ventesima edizione, coinvolgerà atleti provenienti da diverse regioni e si svolgerà nelle prossime settimane. L’evento si inserisce nel calendario delle competizioni sportive dedicate al nuoto e si svolgerà presso una piscina locale.

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Si è alzato il sipario sul “20° Trofeo Piskeo-Memorial Mirko Laganà” di nuoto, presentato nella Sala Senato dell'Università degli Studi di Messina, alla presenza: del prorettore vicario prof. Giuseppe Giordano, del presidente della FIN Sicilia Sergio Parisi, del presidente della SSD Unime Franco. 🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sta per alzarsi il sipario sul "20° Trofeo Piskeo-Memorial Mirko Laganà" Per il XX Trofeo Piskeo oltre 1200 nuotatori, Giordano: Ricordiamo una persona specialeDa venerdì la Cittadella Sportiva Universitaria ospiterà il Memorial Mirko Laganà, attesi atleti da sette regioni d'Italia e due squadre da Malta ... tempostretto.it Presentata la XX edizione del Trofeo Piskeo-Memorial Mirko LaganàCi saranno 1.237 atleti in vasca provenienti da Sicilia, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Veneto e Malta, 39 società di cui ... 98zero.com