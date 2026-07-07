Progetto INNOVITAM | Convegno il 10 luglio a Grotte di Castro

Il convegno si terrà il 10 luglio a Grotte di Castro, in provincia di Viterbo, per presentare il progetto INNOVITAM. L'iniziativa riguarda le Aree Interne e si concentra sulla rigenerazione salutare attraverso l’utilizzo di fondi del Ministero dell’Università e della Ricerca, Fondo FRES2024. Durante l’evento saranno illustrate le strategie e le azioni previste per promuovere interventi di sviluppo locale.

Convegno del 10 luglio a Grotte di Castro (Viterbo): Progetto INNOVITAM Aree Interne (MUR. Fondo FRES2024) “Innovitam per la Rigenerazione Salutare e Ambientale dei territori della Tuscia attraverso l’Agroecologia e la Scienza Medica” Il Convegno si concluderà con una Tavola Rotonda cui parteciperanno anche i relatori, che avrà come tema: “Il patrimonio agricolo e ambientale della Tuscia per la salute del Sistema metropolitano di Roma“. Convegno: “No escalation del conflitto in Ucraina. I popoli europei vogliono la pace” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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