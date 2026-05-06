Primark sbarca nelle Marche | nuova apertura al Grotte Center di Camerano per celebrare i 10 anni di presenza in Italia

Primark apre un nuovo punto vendita al Grotte Center di Camerano, nelle Marche, segnando il decimo anniversario della sua presenza in Italia. La catena, arrivata nel paese nel 2016 con il primo negozio, ha annunciato un investimento di 22 milioni di euro destinato all’apertura di tre nuovi negozi, tra cui quello nelle Marche, e alla creazione di circa 300 posti di lavoro. Le aperture riguardano anche le città di Cremona e Gorizia.

ANCONA - Arrivata nel 2016 con il primo negozio al Centro di Arese, Primark celebra 10 anni di presenza in Italia con un investimento di 22 milioni di euro per l'apertura di tre nuovi negozi - uno dei quali al Grotte Center di Ancona, oltre a Cremona e Gorizia - e la creazione di 300 nuovi posti.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Primark accelera in Italia: nuova apertura anche a Parma Primark a Camerano (Ancona), ecco quando apre: nuovi posti di lavoro in arrivoCamerano, 6 maggio 2026 – L'inaugurazione è prevista per la fine del 2027 e, grazie all’inclusione di un’area commerciale adiacente e attualmente in... Tutti gli aggiornamenti Primark a Camerano (Ancona), ecco quando apre: nuovi posti di lavoro in arrivoE’ ufficiale: il colosso irlandese apre tre nuovi punti vendita in Italia tra cui quello in provincia di Ancona al Grotte Center. Il direttore Ciuffreda: Vogliamo offrire ai nostri clienti moda di qu ... msn.com Venduto il Grotte Center: Sarà il centro commerciale più grande delle MarcheCamerano (Ancona), 31 marzo 2026 – L’intero complesso commerciale del Grotte Center all’Aspio di Camerano è stato acquisito. L’ufficialità è arrivata direttamente da Eurofund Group, gruppo di ... ilrestodelcarlino.it