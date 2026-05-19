Nella zona della Tuscia, si svolge una gara di mountain bike dedicata ai giovani. La competizione si svolge tra il centro di Grotte di Castro e la località di Tojena, coprendo un percorso specifico. Sono coinvolti numerosi giovani talenti che si preparano a sfidare i sentieri della zona. La manifestazione prevede diverse tappe e si concentra sulla partecipazione dei giovani ciclisti, senza prevedere eventi collaterali o altre attività parallele.

? Punti chiave Quali sono i dettagli del percorso tra il centro e Tojena?. Chi sono i giovani talenti che sfideranno i sentieri della Tuscia?. Come influirà questa gara sulle classifiche del campionato italiano?. Perché la morfologia di Grotte di Castro è ideale per i corridori?.? In Breve Sabato 23 maggio ore 14:30 gara Baby Cross Country under 13 in via Bardiniana.. Domenica 24 maggio ore 8:30 partenza categorie esordienti, allievi, juniores e G6.. Percorso tecnico di 3,5 chilometri tra centro storico e frazione di Tojena.. Grotte di Castro ha ospitato il campionato italiano assoluto nel 2008.. Sabato 23 e domenica 24 maggio, il borgo di Grotte di Castro ospiterà la terza tappa del Gran Prix Centro Italia Mtb Giovanile, un evento che porterà i giovani talenti del ciclismo fuoristrada tra i sentieri della Tuscia viterbese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tuscia, la MTB giovanile conquista Grotte di Castro: il programma

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