La Cina ha eseguito un nuovo test missilistico, che ha suscitato reazioni di preoccupazione a livello internazionale. Gli Stati Uniti hanno espresso critica nei confronti della manovra e hanno evidenziato un incremento nel riarmo nucleare della Cina, definendolo rapido e poco trasparente. La regione e il mondo sono stati messi in allerta per questa azione.

L'ultimo test missilistico effettuato dalla Cina è "fonte di grande preoccupazione per la regione e per il mondo". Gli Stati Uniti hanno criticato la manovra e "il rapido e opaco riarmo nucleare di Pechino". Il portavoce del Dipartimento di Stato americano, Thomas Pigott, ha spiegato che Washington continuerà a sollecitare il gigante asiatico a impegnarsi in discussioni significative sul controllo degli armamenti, sollecitandolo anche a migliorare la condivisione di informazioni sia in merito ai missili balistici intercontinentali che ai lanci spaziali. Dal canto suo, il ministero degli Esteri cinese ha descritto il test come una "procedura... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Profonda preoccupazione”: alta tensione Usa-Cina sull’ultimo test missilistico del Dragone

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