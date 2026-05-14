In un incontro a Pechino, il presidente degli Stati Uniti ha incontrato il leader cinese in un clima segnato da tensioni legate ai dazi e alle controversie commerciali. Il dialogo tra le due potenze si svolge in un momento di crescente pressione, con la Cina che mostra segni di assertività nei confronti degli Stati Uniti. La situazione riflette le difficoltà di mantenere un equilibrio tra le relazioni economiche e le divergenze politiche tra le due nazioni.

L’incontro a Pechino fra Xi Jinping e Donald Trump racconta un brutale bagno di realismo. Trump torna nella Capitale cinese dopo quasi nove anni, ma non è più il «conquistatore» dei dazi. È un leader scottato dalla guerra con l’Iran, che ha incendiato i prezzi energetici, e dalle sentenze dei tribunali americani che hanno demolito parti centrali delle sue politiche tariffarie. Dall’altra parte del tavolo siede uno Xi Jinping raramente così forte. Mentre l’Occidente brucia miliardi in munizioni e paga petrolio alle stelle, Pechino controlla il rubinetto delle terre rare e ha già spinto molte aziende a diversificare le catene di approvvigionamento. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Cina mostra i muscoli agli Usa ma puntare sul Dragone è rischioso

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