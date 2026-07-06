Cina nuovo test missilistico nel Pacifico Esercitazioni con Russia

Da tv2000.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un sottomarino nucleare cinese ha lanciato un missile con testata simulata nel Pacifico. L'esercitazione è avvenuta con un preavviso ai Paesi della regione. Giappone, Australia e Nuova Zelanda hanno espresso proteste, definendo l’azione destabilizzante. La prova è stata condotta durante esercitazioni congiunte con la Russia. Nessun danno è stato segnalato, né sono stati comunicati dettagli tecnici sul missile.

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Cina, nuovo test missilistico nel Pacifico: un sottomarino nucleare di Pechino ha lanciato un missile con testata simulata, avvisando in anticipo i Paesi della regione ma provocando proteste da Giappone, Australia e Nuova Zelanda, che parlano di atto destabilizzante. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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