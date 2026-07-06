Cina, nuovo test missilistico nel Pacifico. Esercitazioni con Russia

Notizia in breve

Un sottomarino nucleare cinese ha lanciato un missile con testata simulata nel Pacifico. L'esercitazione è avvenuta con un preavviso ai Paesi della regione. Giappone, Australia e Nuova Zelanda hanno espresso proteste, definendo l’azione destabilizzante. La prova è stata condotta durante esercitazioni congiunte con la Russia. Nessun danno è stato segnalato, né sono stati comunicati dettagli tecnici sul missile.