Cina nuovo test missilistico nel Pacifico Esercitazioni con Russia
Un sottomarino nucleare cinese ha lanciato un missile con testata simulata nel Pacifico. L'esercitazione è avvenuta con un preavviso ai Paesi della regione. Giappone, Australia e Nuova Zelanda hanno espresso proteste, definendo l’azione destabilizzante. La prova è stata condotta durante esercitazioni congiunte con la Russia. Nessun danno è stato segnalato, né sono stati comunicati dettagli tecnici sul missile.
Cina, nuovo test missilistico nel Pacifico: un sottomarino nucleare di Pechino ha lanciato un missile con testata simulata, avvisando in anticipo i Paesi della regione ma provocando proteste da Giappone, Australia e Nuova Zelanda, che parlano di atto destabilizzante. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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Cina, nuovo test missilistico nel Pacifico. Esercitazioni con Russia
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