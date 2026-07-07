Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati per bancarotta e per aver ceduto il portiere Caprile. Sono state effettuate perquisizioni nelle sedi della società calcistica a Bari, a Roma presso la sede della Filmauro e a Napoli presso la sede legale della società sportiva.

Perquisite intanto la sede della società biancorossa nel capoluogo pugliese, la sede legale della Filmauro, a Roma, e la sede legale della Società Sportiva calcio Napoli nel capoluogo campano. Le Fiamme Gialle intendono esaminare la documentazione contabile ed extracontabile, sia informatica che cartacea, anche custodita o memorizzata nei pc, supporti di memoria di massa, fissa o mobile, server aziendali attinenti alle società interessate. Perquisizioni sono state effettuate dalla Guardia di Finanza anche a carico di tre direttori sportivi e di un procuratore sportivo sulla gestione della Società sportiva calcio Bari. CESSIONE DI CAPRILE – Oltre alla bancarotta fraudolenta e alle false comunicazioni sociali, a Luigi e Aurelio De Laurentiis viene anche contestata la cessione di un giocatore, il portiere Elia Caprile. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Bari Calcio: Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati per bancarotta. Contestata cessione di Caprile

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Luigi e Aurelio De Laurentiis indagati per bancarotta fraudolenta: perquisite sedi Bari e Napoli

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Aurelio de Laurentiis è indagato con il figlio Luigi per bancarotta fraudolenta della squadra di calcio del Bari x.com

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