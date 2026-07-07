Procreazione assistita la medicina predittiva cambia la fertilità

La procreazione assistita si integra con la medicina predittiva e l'intelligenza artificiale per migliorare il processo di fertilità. Questi strumenti permettono di personalizzare i trattamenti e ridurre i tentativi falliti. La tecnologia mira a ottimizzare le strategie terapeutiche, rendendo più efficace il percorso di chi cerca di concepire. L'uso di dati e algoritmi consente di adattare le procedure alle caratteristiche individuali delle coppie.

La procreazione assistita guarda sempre più alla medicina predittiva e all’ intelligenza artificiale per trasformare un percorso spesso segnato da tentativi e insuccessi in un progetto terapeutico sempre più personalizzato. All’Annual meeting della European society of human reproduction and embryology (Eshre), in corso a Londra, alcuni ricercatori italiani hanno presentato studi che puntano a prevedere precocemente il potenziale riproduttivo di ovociti ed embrioni e a costruire percorsi su misura per le coppie. Procreazione assistita e medicina predittiva. “In uno scenario in cui l’infertilità riguarda una persona su sei nel mondo e in molti... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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