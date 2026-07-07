Al decollo da Malpensa, il volo Milano-Salerno di Aeroitalia ha avuto problemi tecnici e ha dovuto rientrare in pista. Si parla di fiamme visibili e di un possibile bird strike o di uno stallo del compressore del motore. La sicurezza del volo è stata garantita e nessuno è rimasto ferito. La compagnia ha avviato le verifiche sulle cause dell’incidente.

A causa di problemi tecnici al decollo, il volo Milano-Salerno della compagnia Aeroitalia è stato costretto a rientrare all’aeroporto di Malpensa. Tra le ipotesi delle cause ci sarebbe un bird strike o uno stallo del compressore del velivolo il cui motore è andato in fiamme. Problemi sul volo Aeroitalia Milano-Salerno Grande spavento sul volo Milano – Salerno nella mattinata di martedì 7 luglio a causa di un problema tecnico. Da uno dei motori del boeing Aeroitalia sarebbero partite delle fiammate che hanno convinto il comandante a fare rientro allo scalo di partenza. Le fiamme al decollo Un aereo della compagnia Aeroitalia partito da Malpensa e diretto a Salerno è rientrato questa mattina all’aeroporto varesino poco dopo il decollo a causa di un problema tecnico riscontrato in volo e dopo aver virato verso il Novarese. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Problemi sul volo Milano - Salerno di Aeroitalia al decollo, "c'erano fiamme": ipotesi bird strike

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