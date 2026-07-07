problemi al decollo volo aeroitalia diretto a salerno rientra a malpensa

Un volo di Aeroitalia diretto a Salerno è rientrato all’aeroporto di Milano Malpensa poco dopo il decollo a causa di un problema tecnico. La compagnia ha deciso di far rientrare l’aereo in volo, senza segnalare altri incidenti o feriti. La ripresa delle operazioni di volo sulla tratta non è stata ancora comunicata.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un aereo della compagnia Aeroitalia diretto a Salerno è rientrato questa mattina all’ aeroporto di Milano Malpensa poco dopo il decollo a causa di un problema tecnico riscontrato in volo. Secondo quanto riferito da alcuni passeggeri, dopo la salita di quota sarebbero state notate alcune fiammate provenire da uno dei motori del velivolo. Il comandante, dopo aver ricevuto l’autorizzazione dalla torre di controllo, ha quindi deciso di fare rientro allo scalo di partenza, effettuando l’atterraggio regolarmente. In via precauzionale erano state attivate le procedure di emergenza sulla pista, con la presenza anche di due ambulanze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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