Decollo problematico del volo Aeroitalia partito da Cagliari e diretto a Milano l' aereo torna subito indietro

Un volo di Aeroitalia partito da Cagliari e diretto a Milano Linate ha subito un decollo problematico. Durante la fase di partenza, si è verificato un guasto tecnico che ha costretto l'aereo a tornare indietro poco dopo il decollo. I passeggeri sono stati evacuati e l’aereo ha effettuato un rientro in aeroporto, senza ulteriori incidenti segnalati. La compagnia ha avviato le operazioni di verifica e manutenzione sul velivolo coinvolto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

A causa di un “problema tecnico”, in seguito al decollo, un volo Aeroitalia partito da Cagliari e diretto a Milano Linate è stato costretto a tornare subito indietro. La compagnia aerea ha assicurato che tutti i passeggeri a bordo sono stati riprotetti su un volo successivo. Problematiche tecniche anche per un altro volo all’aeroporto di Fertilia. Problemi tecnici per il volo Aeroitalia da Cagliari a Milano Altro problema tecnico all'aeroporto di Fertilia Il precedente problema tecnico sul volo Aeroitalia Cagliari-Linate Problemi tecnici per il volo Aeroitalia da Cagliari a Milano Nella giornata di mercoledì 13 maggio il volo di Aeroitalia delle ore 15,20 diretto a Milano Linate è tornato indietro subito dopo il decollo da Cagliari a causa di un “problema tecnico“, come ha fatto sapere la stessa compagnia aerea. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Decollo problematico del volo Aeroitalia partito da Cagliari e diretto a Milano, l'aereo torna subito indietro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cagliari, guasto tecnico in quota: volo Aeroitalia costretto a tornare in aeroporto subito dopo il decolloA causa di un'anomalia tecnica il volo Aeroitalia delle 15:20 di ieri, diretto a Milano Linate, è stato costretto a una manovra di rientro immediato... Leggi anche: “Questo aereo è troppo pesante”: cinque passeggeri lasciano il volo EasyJet da Londra Southend a Malaga prima del decollo Temi più discussi: L’aereo per Linate torna a Cagliari subito dopo il decollo: Problema tecnico; Volo da Cagliari per Linate rientra subito dopo il decollo: cosa è successo; Alghero, volo in continuità territoriale cancellato senza preavviso. Ita fa arrivare un nuovo aereo dopo 12 ore; Volo Aeroitalia decolla da Elmas, ma torna subito indietro. Volo Ita Alghero-Milano cancellato, disagi e proteste a FertiliaDisagi e proteste questa mattina all'aeroporto di Fertilia per la cancellazione del volo in continuità Alghero-Milano Linate di Ita Airways delle 8.55. (ANSA) ... ansa.it Aereo investe una persona in pista durante il decollo, tragedia all’aeroporto VIDEOAll’aeroporto internazionale di Denver si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un volo passeggeri in fase di decollo. Secondo le ricostruzioni ufficiali, un ... ilgazzettino.it