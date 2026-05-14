Cagliari guasto tecnico in quota | volo Aeroitalia costretto a tornare in aeroporto subito dopo il decollo
Un volo di Aeroitalia partito alle 15:20 da Cagliari verso Milano Linate è stato costretto a rientrare in aeroporto poco dopo il decollo a causa di un guasto tecnico. L'aereo ha effettuato una manovra di ritorno subito dopo la partenza, senza proseguire verso la destinazione. Nessun passeggero ha riportato ferite o conseguenze gravi. La compagnia ha avviato le verifiche necessarie per chiarire l’origine del problema.
A causa di un'anomalia tecnica il volo Aeroitalia delle 15:20 di ieri, diretto a Milano Linate, è stato costretto a una manovra di rientro immediato subito dopo il decollo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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