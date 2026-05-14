Cagliari guasto tecnico in quota | volo Aeroitalia costretto a tornare in aeroporto subito dopo il decollo

Un volo di Aeroitalia partito alle 15:20 da Cagliari verso Milano Linate è stato costretto a rientrare in aeroporto poco dopo il decollo a causa di un guasto tecnico. L'aereo ha effettuato una manovra di ritorno subito dopo la partenza, senza proseguire verso la destinazione. Nessun passeggero ha riportato ferite o conseguenze gravi. La compagnia ha avviato le verifiche necessarie per chiarire l’origine del problema.

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A causa di un'anomalia tecnica il volo Aeroitalia delle 15:20 di ieri, diretto a Milano Linate, è stato costretto a una manovra di rientro immediato subito dopo il decollo.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bird strike durante il decollo, volo per Bruxelles costretto a rientrare in aeroportoRientro in aeroporto poco dopo il decollo per il volo Ryanair Fr5015 partito questa mattina alle 7 dall’aeroporto d’Abruzzo e diretto a Bruxelles... Panico sul volo Ryanair: guasto tecnico e caos in cabina a CataniaUn Boeing 737 della compagnia Ryanair, diretto da Catania verso Atene, ha dovuto interrompere il volo dopo un guasto tecnico subito poco dopo il... Temi più discussi: Cagliari, guasto tecnico in quota: volo Aeroitalia costretto a tornare in aeroporto subito dopo il decollo; In viale Buoncammino, riparazione di un guasto improvviso sulla condotta idrica; CAGLIARI: RIPARAZIONE DEL SERBATIO ALTO DI SAN VINCENZO; Paura a Cagliari lungo la 554, un’automobile va a fuoco: illeso il conducente. #Cagliari, i tecnici di #Abbanoa hanno riscontrato un guasto del serbatoio alto di San Vincenzo che alimenta la zona più elevata della città: possibili cali di pressione e temporanee interruzioni soprattutto nelle zone dei Punici, Buoncammino e Castello. @Com x.com Volo Cagliari-Milano, guasto a un motore dopo il decollo: la «fiammata» e il rientro d'emergenza in SardegnaPaura in alta quota sul volo partito da Cagliari e diretto a Milano Linate. Dieci minuti dopo il decollo l'aereo è stato costretto a un rientro d'emergenza in Sardegna per un guasto a uno dei motori. ilmattino.it Volo Cagliari-Milano, guasto a un motore dopo il decollo: la «fiammata» e il rientro d'emergenza in SardegnaLa compagnia Aeroitalia: «La situazione non ha in alcun modo compromesso la sicurezza del volo o dei passeggeri a bordo» Paura in alta quota sul volo partito da Cagliari e diretto a Milano Linate. leggo.it