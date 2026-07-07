L’Arezzo ha iniziato la stagione con allenamenti a Rigutino, segnando alcuni gol e mostrando impegno in campo. I giocatori hanno svolto esercitazioni di corsa e passaggi, mentre alcuni tifosi esprimono fiducia nella promozione in Serie B. Tuttavia, altri osservatori preferiscono mantenere un atteggiamento cauto, ritenendo ancora presto per valutazioni definitive sulla stagione o sui possibili obiettivi. La squadra continua la preparazione in vista delle competizioni ufficiali.

Primi palloni, prime corse, primi passaggi, primi “quest’anno si va su” detti con la stessa prudenza con cui si ordina il quinto crostino alla sagra. L’Arezzo ha cominciato a mettere benzina nelle gambe e un po’ di sogni nella testa dei tifosi, che a luglio sono creature meravigliose: vedono un torello fatto bene e già immaginano la classifica con l’amaranto in cima. Nel tardo pomeriggio, dopo un duro allenamento al campo di atletica ad Arezzo, la truppa si è ritrovata all’Arezzo Training Center di Rigutino. Una trentina tra nuovi, vecchi, rientrati e speranze varie hanno dato vita a una seduta fatta di passaggi ai pali, tre torelli e partitella a tre squadre su metà campo. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Primi palloni a Rigutino: l’Arezzo suda, segna e fa già sognare la B… anche se qualcuno guarda ancora la C

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