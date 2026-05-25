Il Monza ha vinto la partita di andata contro il Catanzaro nei playoff di Serie A, portandosi in vantaggio. La gara si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra ospite. La differenza tra le due formazioni si è vista in velocità, qualità e coraggio. La sfida si è giocata sul campo, senza altri elementi di contesto. La partita si è svolta in uno stadio con pubblico presente, senza ulteriori dettagli sulle modalità di svolgimento.

I playoff regalano sempre emozioni, ma la finale d’andata per la Serie A tra Catanzaro e Monza ha mostrato soprattutto una cosa: la differenza la fanno velocità, qualità e coraggio. Lo 0-2 finale premia meritatamente i brianzoli, protagonisti di una gara giocata a ritmi elevati, con continui cambi di fronte e una rapidità di esecuzione che ha spesso messo in difficoltà i calabresi. Già nei primi minuti una traversa e altre due occasioni nitide avevano fatto capire da che parte stesse soffiando il vento. A chiudere i conti ci ha pensato Caso. E qui, da tifosi amaranto, è inevitabile un tuffo nel passato. Vederlo partire palla al piede, saltare l’uomo e creare superiorità numerica riporta alla mente i suoi giorni ad Arezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Caso segna, il Monza vola: e ad Arezzo qualcuno si starà ancora mangiando le mani

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