A Sansepolcro si tiene la tradizionale festa dedicata alla pasta, chiamata “Primi dei Primi”, dal primo al 3 maggio. La manifestazione propone tre giorni di eventi con assaggi di piatti a base di pasta, musica e momenti di svago per la comunità. La sagra si svolge nel centro cittadino, attirando residenti e visitatori che vogliono partecipare a questa celebrazione gastronomica.

Oh bella gente, segnatevelo bene sul calendario: dall’1 al 3 maggio a Sansepolcro un si scherza più, qui si fa sul serio. arriva “Primi dei Primi”, che è tipo il paradiso per chi c’ha la forchetta facile e la dieta sempre rimandata a lunedì! In pratica, il borgo diventa ‘na specie di capitale mondiale della pasta: pici, orecchiette, tortellini, ravioli del plin. roba che solo a leggerla ti vien fame. E mica quattro gatti ai fornelli, eh: ci sono trenta chef, di cui sette pure stellati Michelin (che già solo a dirlo uno si sente più elegante mentre magna). A dare il via alla baracca ci pensano pure nomi grossi: il maestro dei dolci Iginio Massari e gente delle istituzioni.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - A Sansepolcro se magna, se ride e se fa festa: arriva “Primi dei Primi”, la sagra grossa della pasta!

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