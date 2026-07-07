Prima di Trump fu Nerone | quando il potere vuole manipolare lo sport

I Giochi dell’XI Olimpiade del 1936, tenuti a Berlino, furono i primi a essere trasmessi in televisione, seppure a circuito chiuso. La manifestazione fu utilizzata come strumento di propaganda politica, promuovendo l’immagine del regime al potere.

I Giochi dell’XI Olimpiade, che si svolsero a Berlino nell’agosto del 1936, furono un archetipo moderno di propaganda politica attraverso lo sport. Erano i primi a essere trasmessi in televisione, seppure a circuito chiuso. Ebbero una monumentale copertura cinematografica, resa immortale dal celebre film Olympia della regista Leni Riefenstahl. Tuttavia, il rapporto tra il regime nazista e l’organizzazione sportiva fu più sfumato di quanto si creda. I nazisti non controllarono mai direttamente gli arbitraggi, i sorteggi, lo svolgimento tecnico delle competizioni. Tutto rimase sotto l’autorità del Comitato Olimpico Internazionale, presieduto dal conte belga Henri de Bailly-Latour, successore del barone Pierre de Coubertin. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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