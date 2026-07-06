Il produttore è stato assolto dall’accusa di falso riguardo al testamento di uno sceneggiatore morto suicida nel gennaio 2019. I giudici hanno stabilito che lui non ha manipolato il documento, che era stato oggetto di indagine dopo la morte. La decisione è arrivata dopo il processo in cui si contestava la frode sulla volontà dell’uomo. La vicenda riguarda la gestione del testamento e le accuse di alterazione del documento.

Il produttore Alberto Tarallo (già a capo della Ares film che aveva prodotto molti sceneggiati televisivi) è stato assolto dall’accusa di falso. Non fu lui, dicono i giudici, a manipolare il testamento di Teodosio Losito, lo sceneggiatore morto suicida nel gennaio 2019, nella sua villa di Zagarolo. Il dramma personale di «Teo», suo ex compagno e autore di lavori fortunati sotto il profilo dell’audience, era divenuto un’inchiesta penale negli anni scorsi in seguito alla denuncia del fratello di Losito e alle accuse di alcuni attori della scuderia di Tarallo (in primis Rosalinda Cannavò) che criticavano metodi poco ortodossi del produttore dominus della Ares. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Il produttore Alberto Tarallo assolto dall'accusa di falso. «Non fu lui a manipolare il testamento di Teodosio Losito»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il produttore Aldo Tarallo assolto dall'accusa di falso. «Non fu lui a manipolare il testamento di Teodoro Losito»Il produttore Alberto Tarallo è stato assolto dall'accusa di falso riguardo alla manipolazione del testamento di uno sceneggiatore deceduto nel...

Sesso nell'androne del condominio, ex assolto dall'accusa di violenza sessuale: "Fu rapporto consenziente"Un uomo di 28 anni, di origine ecuadoriana, è stato assolto dall’accusa di aver costretto l’ex compagna, di 25 anni, a un rapporto sessuale...

Il produttore Aldo Tarallo assolto dall'accusa di falso. Non fu lui a manipolare il testamento di Teodoro LositoIl produttore Alberto Tarallo (già a capo della Ares film che aveva prodotto molti sceneggiati televisivi) è stato assolto dall’accusa di falso. Non fu lui, dicono i giudici, a manipolare il testament ... roma.corriere.it

Eva Grimaldi, le accuse del pm sul caso Tarallo: Dice il falso, indagatelaUno dopo l'altro, gli attori diventati noti al pubblico grazie alle fiction per il piccolo schermo prodotte dalla società Ares Film, si sono seduti ieri sul banco dei testimoni davanti ai giudici ... ilmessaggero.it