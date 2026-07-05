Le temperature raggiungeranno fino a 39 gradi a causa dell’anticiclone subtropicale che si insedierà e si rafforzerà nei prossimi giorni. Il caldo intenso interesserà varie zone, con un aumento progressivo delle temperature. Verso il weekend sono previste possibili precipitazioni temporalesche, che potrebbero interessare alcune aree. La prevista ondata di caldo durerà diversi giorni, con condizioni meteorologiche caratterizzate da cielo prevalentemente sereno e temperature elevate.

Farà caldissimo, con punte fino a 39 gradi. Ma verso il weekend potrà presentarsi qualche temporale. Con l'insediamento e il continuo rinforzo dell'anticiclone subtropicale - spiega 3B Meteo - le temperature sono destinate ad aumentare nei prossimi giorni e il caldo a farsi via via più intenso. Ce ne accorgeremo già all'inizio della settimana, ma ancor di più a partire da mercoledì prossimo, quando roventi correnti di origine nord africana affluiranno all'interno dell'anticiclone. Ad alimentare il caldo sarà anche la disposizione delle correnti dai quadranti settentrionali in quota, con possibile effetto fohn sulle pedemontane alpine centro-occidentali che, seppur lieve, potrebbe contribuire ad un ulteriore riscaldamento. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Caldo, con l'anticiclone subtropicale picchi di 39 gradi: ecco dove e quando, le previsioni meteo

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Caldo, con l'anticiclone subtropicale picchi di 39 gradi

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Da domenica 5 luglio l’anticiclone porta sole e caldo su gran parte dell’Italia, con massime fino a 33-34 gradi nelle città del Centro-Nord. Nei giorni successivi l’aria africana renderà il clima più afoso e stabile ovunque. #Meteo x.com

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