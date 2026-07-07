presidio moica un nuovo spazio di ascolto e sostegno

Notizia in breve

Al Polo culturale “Mattia Preti” è stato inaugurato il Presidio MOICA, uno spazio dedicato all’ascolto e al supporto delle donne. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento per chi cerca ascolto e tutela, promuovendo la creazione di una comunità solidale. Nessuna attività è ancora stata annunciata ufficialmente, ma si tratta di un progetto volto a rafforzare il supporto a chi si trova in situazioni di vulnerabilità.