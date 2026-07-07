Presidio MOICA un nuovo spazio di ascolto e sostegno

Da gbt-magazine.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Polo culturale “Mattia Preti” è stato inaugurato il Presidio MOICA, uno spazio dedicato all’ascolto e al supporto delle donne. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento per chi cerca ascolto e tutela, promuovendo la creazione di una comunità solidale. Nessuna attività è ancora stata annunciata ufficialmente, ma si tratta di un progetto volto a rafforzare il supporto a chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

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Presidio MOICA, al Polo culturale “Mattia Preti” prende forma un percorso dedicato all’ascolto, alla tutela delle donne e alla costruzione di una comunità solidale.. Al Polo culturale “Mattia Preti” del Consiglio regionale della Calabria abbiamo inaugurato il Presidio MO.I.CA. – Donne Attive, Famiglia e Società di Reggio Calabria, un presidio che rafforza l’impegno della comunità nel promuovere ascolto, solidarietà e sostegno a chi attraversa momenti di difficoltà. Questo nuovo spazio nasce con l’obiettivo di accompagnare le donne in percorsi di autonomia e tutela, soprattutto in un territorio che continua a confrontarsi con il dramma della violenza di genere. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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