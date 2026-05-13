Violenza di genere attivo a Miramare un nuovo presidio di ascolto con Rompi il Silenzio
Il 14 maggio sarà inaugurato a Miramare un nuovo sportello antiviolenza gestito dall’associazione Rompi il Silenzio. Il presidio offre uno spazio di ascolto e supporto riservato alle donne che si trovano in situazioni di violenza o desiderano un confronto con personale qualificato. L’iniziativa mira a fornire un punto di riferimento per chi necessita di assistenza e orientamento in situazioni di difficoltà.
Aprirà giovedì, 14 maggio, il nuovo sportello antiviolenza di Miramare, un presidio di ascolto e supporto rivolto alle donne che vivono situazioni di violenza o che cercano un confronto riservato con personale qualificato. Lo sportello sarà attivo ogni giovedì dalle 9 alle 12 negli spazi.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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