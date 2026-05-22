Battipaglia | nasce il Centro Famiglia un nuovo spazio di sostegno a Belvedere
A Battipaglia è stato inaugurato il “Centro Famiglia”, un nuovo spazio pensato per offrire sostegno alle famiglie e ai minori. Il progetto è stato realizzato dal Consorzio Tusciano Solidale, in collaborazione con la Cooperativa Sociale CSM Service. Il centro si trova a Belvedere ed è stato aperto ufficialmente, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per attività educative e sociali nel territorio. La struttura si propone di favorire il benessere delle famiglie che ne usufruiscono.
Ha aperto ufficialmente il Centro Famiglia, il Consorzio Tusciano Solidale, in collaborazione con CSM Service Cooperativa Sociale: si tratta di un nuovo presidio educativo e sociale dedicato al benessere dei minori e al supporto al territorio. Sede del Centro Famiglia è la struttura in via Coppi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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