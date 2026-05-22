Battipaglia | nasce il Centro Famiglia un nuovo spazio di sostegno a Belvedere

A Battipaglia è stato inaugurato il “Centro Famiglia”, un nuovo spazio pensato per offrire sostegno alle famiglie e ai minori. Il progetto è stato realizzato dal Consorzio Tusciano Solidale, in collaborazione con la Cooperativa Sociale CSM Service. Il centro si trova a Belvedere ed è stato aperto ufficialmente, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per attività educative e sociali nel territorio. La struttura si propone di favorire il benessere delle famiglie che ne usufruiscono.

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