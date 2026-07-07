Durante l’80esima edizione del Premio Strega è stato consegnato il primo Premio Strega Deutschland, assegnato da un gruppo di 70 docenti e studenti di otto università. Il riconoscimento è andato a un autore per un libro che affronta la condizione dei malati psichiatrici. La premiazione si è svolta questa settimana, segnando una novità nella storia del premio.

La novità dell’80esima edizione del Premio Strega è il Premio Strega Deutschland, il riconoscimento assegnato da 70 docenti e studenti di 8 atenei tedeschi (Augsburg, Bochum, Dusseldorf, Halle, Lipsia, Rostock, Saarbrucken e Treviri), coordinato dal professor Henning Hufnagel, con l’obiettivo di rafforzare la diffusione della narrativa italiana contemporanea in Germania sostenendo lo studio dell’ italianistica. Ad aggiudicarsi la vittoria è Alcide Pierantozzi, che in autunno riceverà il suo premio presso l’ Ambasciata d’Italia a Berlino. Intervistato da LaPresse a margine della conferenza stampa alla vigilia della cerimonia per il Premio Strega 2026 in Campidoglio, a Roma, Pierantozzi ha affermato: “Non me lo aspettavo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Premio Strega, a Pierantozzi la prima edizione del 'Deutschland' per libro su malati psichiatrici

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