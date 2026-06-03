Mari Nucci Pitzorno Ciabatti Pierantozzi e Rui sono i 6 finalisti del Premio Strega 2026

Sei autori sono stati annunciati come finalisti del Premio Strega 2026. I titoli in gara sono “I convitati di pietra” di Michele Mari, “Platone. Una storia d’amore” di Matteo Nucci, “La sonnambula” di Bianca Pitzorno, “Donnaregina” di Teresa Ciabatti, “Lo sbilico” di Alcide Pierantozzi e “Vedove di Camus” di Elena Rui. La giuria ha scelto questi sei lavori tra numerosi candidati, senza ulteriori dettagli sui criteri di selezione. La proclamazione del vincitore avverrà nelle prossime settimane.

Michele Mari con I convitati di pietra (Einaudi), Matteo Nucci con Platone. Una storia d’amore (Feltrinelli), Bianca Pitzorno con La sonnambula (Bompiani), Teresa Ciabatti con Donnaregina (Mondadori), Alcide Pierantozzi con Lo sbilico (Einaudi) e Elena Rui con Vedove di Camus (L’orma) sono i 6. 🔗 Leggi su Today.it

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Stregathon 2026- dozzina Premio Strega

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