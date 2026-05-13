Il Rap della legalità evento conclusivo per il progetto rivolto agli alunni sospesi per motivi disciplinari

Venerdì 15 maggio alle 16 si terrà nella sede di Life and Life Ets un evento dedicato al progetto “Il Rap della legalità”. La manifestazione rappresenta la conclusione di un percorso rivolto agli studenti sospesi per motivi disciplinari. L’appuntamento si svolgerà in via Serraglio Vecchio 28 e vedrà la partecipazione di alunni coinvolti nelle attività del progetto.

Si terrà venerdì 15 maggio alle ore 16, nella sede di Life and Life Ets in via Serraglio Vecchio 28, l’evento conclusivo del progetto “Il Rap della legalità” (Rispetto, Ascolto, Partecipazione). Il progetto, promosso dall’associazione Lfe and Life e finanziato dal Comune di Palermo, si è svolto.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Temi più discussi: Il R.A.P. della Legalità, promosso dall’associazione LIFE and LIFE ETS e finanziato dal Comune di Palermo; Sebastiano Vitale, alias Revman, al Salone Off: il poliziotto che usa il rap come ponte tra giovani e legalità; Temi sociali sulle note hip hop. Laboratori con il rapper Amir; Modello RAP e distribuzione dell’utile societario: invio e regole.

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