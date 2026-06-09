Preghiera della sera 9 giugno | chiediamo agli Angeli Custodi di vegliare sul nostro riposo

Da lalucedimaria.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 9 giugno si è tenuta una preghiera serale in cui si chiedono agli Angeli Custodi di vegliare sul riposo delle persone. La preghiera invita gli angeli a essere guide, scudi contro il male e fonti di conforto nelle ore notturne, affinché tutti possano essere protetti durante il sonno. Non sono stati riportati altri dettagli o sviluppi riguardanti l’evento.

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Preghiamo gli angeli custodi, guide prudenti, scudi contro il male e conforto nelle tenebre perché tutti noi possiamo essere custoditi sotto la loro protezione. Mentre le ombre della sera si allungano e il trambusto del mondo finalmente tace, sentiamo nascere in noi il desiderio profondo di ritrovare la pace nel silenzio del cuore. Questo momento di raccoglimento diventa l’occasione preziosa per deporre con fiducia ogni fatica, le preoccupazioni vissute e le gioie di questo giorno ai piedi del Signore, pronti ad abbandonarci al Suo abbraccio paterno. In questo spazio di preghiera, chiediamo con umiltà il perdono per le nostre fragilità quotidiane, certi che la Sua misericordia opera per noi anche nell’oscurità più fitta. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera della sera 9 giugno chiediamo agli angeli custodi di vegliare sul nostro riposo
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