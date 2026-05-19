La sera del 19 maggio si invita a recitare una preghiera rivolta agli Angeli, con l’intento di chiedere protezione durante la notte. La preghiera si rivolge ai messaggeri celesti, con l’obiettivo di affidare il riposo e i propri cari alla loro tutela. Non vengono menzionati dettagli specifici sulla preghiera stessa o su eventuali rituali associati. L’iniziativa si concentra sull’atto di affidarsi agli Angeli per trovare serenità durante le ore di sonno.

Affidiamo il nostro riposo e i nostri cari ai messaggeri celesti con la preghiera della sera del 19 maggio per ritrovare la pace del cuore. Mentre le ombre della sera si allungano e il trambusto del mondo finalmente tace, si accende in noi il desiderio profondo di ritrovare la pace nel silenzio del cuore. Con la preghiera della sera di oggi, 19 maggio, innalziamo con fiducia la nostra anima al Padre, certi che la Sua divina misericordia brilla per noi anche nell’oscurità della notte. Invochiamo con umiltà il perdono per le nostre fragilità e mettiamoci sotto la protezione speciale dei messaggeri celesti. Assisteteci, Angeli delle nostre famiglie, Angeli dei nostri figli, Angelo della nostra parrocchia, Angelo della nostra città, Angelo del nostro paese, Angeli della Chiesa, Angeli dell’universo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 19 maggio: chiediamo protezione agli Angeli per una notte di pace

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