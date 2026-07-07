Sono partite le cinque serate del Festival delle Colline a Prato, caratterizzate da proposte musicali originali e ambientazioni suggestive. L’evento si distingue anche per i prezzi molto bassi e la possibilità di partecipare gratuitamente agli eventi. La manifestazione si svolge in diversi scenari naturali, offrendo un’esperienza musicale accessibile a tutti.

Prato, 7 luglio 2026 - Per l’originalità delle proposte musicali, per gli straordinari scenari che le accolgono, per i prezzi ultra-contenuti e gli eventi a ingresso libero. Giunto alla 47esima edizione il Festival delle Colline apre le porte a Krano, autore della colonna sonora del pluripremiato film “Le città di pianura”, al cantautorato vintage di Lumiero e a quello introspettivo di L’Albero, al progetto in salsa partenopea di Gnut & D’Alessandro e al Battisti in chiave indie dei Lato B. Cinque le serate che, dal 10 al 21 luglio 2026, coinvolgeranno luoghi spettacolari dell’area pratese come la Rocca di Carmignano, la Chiesa di Santa Cristina in Pilli e piazza del Santissimo Rosario a Poggio a Caiano, la Corte delle Sculture della Biblioteca Lazzerini a Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Prato, al via le cinque serate del Festival delle Colline

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Percorsi Notturni, cinque serate per vivere il centro

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