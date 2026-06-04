Al Festival delle Colline Geotermiche debutta lo spettacolo ' Disastri'

Il 25 giugno 2026, presso il Teatro De Larderel di Pomarance, si tiene lo spettacolo ‘Disastri’ nel quadro del Festival delle Colline Geotermiche. La rappresentazione è prevista per quella data, senza ulteriori dettagli riguardanti orari o durata. L’evento si inserisce nella programmazione culturale del festival, che si svolge nella stessa località. Non sono stati comunicati altri elementi relativi alla produzione o al cast dello spettacolo.

Il 25 giugno 2026, presso il Teatro De Larderel di Pomarance, nell’ambito del Festival delle Colline Geotermiche, va in scena ‘Disastri. Ovvero quel che resta’, nuova produzione di Pilar Ternera e Compagnia A.D.D.A., con la regia di Francesco Cortoni e la drammaturgia firmata da Francesco Cortoni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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