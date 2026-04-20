Sabato sera su Rai 1 torna MilleunaCover Sanremo, un appuntamento che ripropone le cover della famosa serata del Festival di Sanremo. La trasmissione andrà in onda in due puntate, il 2 e il 9 maggio 2026, in prima serata. Questa iniziativa permette di rivivere uno degli eventi più seguiti del festival, con canzoni interpretate da vari artisti. La serata è stata preceduta dalle esibizioni di Milly Carlucci, nota conduttrice televisiva.

Dopo le ‘canzonissime’ di Milly Carlucci, nel sabato sera di Rai 1 arrivano le cover di Sanremo con MilleunaCover Sanremo, doppio appuntamento in prime time – 2 e 9 maggio 2026 – per rivivere la cosiddetta serata cover del Festival, tra le più seguite ogni anno. Insomma, l’ ennesima ‘tecata’ puntualmente piazzata in palinsesto in mancanza di altro. La serata dei duetti con ospiti del Festival di Sanremo, quella del venerdì, per intenderci, in cui i Big non cantano i brani in gara, è diventata un appuntamento fisso e tra i più seguiti di Sanremo dall’edizione 2015, la prima affidata a Carlo Conti. MilleunaCover Sanremo sarà un viaggio in due...🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - MilleunaCover Sanremo, Rai 1 fa rivivere una delle serate più seguite del Festival

Sanremo 2026 - La classifica della prima serata

Notizie correlate

Quanto dura il Festival di Sanremo 2026: la durata delle serate su Rai 1Quanto dura (durata) il Festival di Sanremo 2026 in programma su Rai 1? Appuntamento da martedì 24 febbraio 2026 con diretta su Rai 1 per cinque...

Sanremo Top: al via su Rai 1 la prima di due serate spin-off del Festival appena concluso. Cantanti, ospiti e anticipazioniLa trasmissione, ideata da Pippo Baudo, va in onda su Rai 1 con due appuntamenti in diretta, il 7 e il 14 marzo.