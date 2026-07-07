pranzo al sacco

Quest’estate entrare in certi stabilimenti balneari pugliesi (ma non solo) è peggio che superare i controlli antiterrorismo: le borse del mare vengono perquisite come bagagli sospetti, ma i corpi del reato non sono droghe o armi, bensì panini, focacce e la più minacciosa parmigiana di melanzane. Le bottiglie d’acqua infilate tra creme e palette sono come bottiglie molotov che fanno esplodere la lite. «Non si possono introdurre cibo e bevande», dice il cerbero bagnino. Chi viola i divieti si sente un contrabbandiere e, per non finire nelle grinfie della polizia gastronomica del lido, divora il suo panino nascosto nello spogliatoio. Ai clienti, che hanno già acceso un mutuo per lettini e ombrelloni, i gestori impongono pure i loro menu. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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