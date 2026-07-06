Pranzo al sacco nei lidi Decaro sfida i gestori | scoppia la polemica

Da abruzzo24ore.tv 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un pranzo al sacco nei lidi, il presidente della regione ha ribadito che portare cibo da casa è permesso. Questa dichiarazione ha scatenato una reazione da parte delle associazioni balneari, che hanno segnalato perdite economiche e problemi di decoro negli stabilimenti. La polemica si è accesa tra chi difende il diritto di mangiare al sacco e chi denuncia conseguenze negative per le attività commerciali.

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Bari - Il presidente della Puglia ricorda che il cibo portato da casa è consentito, mentre associazioni balneari denunciano danni economici e problemi di decoro negli stabilimenti. Il pranzo al sacco in spiaggia divide gestori e bagnanti e accende il dibattito in Puglia. Con l’aumento dei prezzi di bar, ristoranti e servizi balneari, numerose famiglie scelgono di portare da casa panini, focacce e bevande. Una pratica che alcuni stabilimenti considerano poco compatibile con il decoro e con l’offerta commerciale del lido, ma che non risulta vietata dalle disposizioni regionali. La polemica è esplosa dopo le dichiarazioni di Assoturismo... 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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