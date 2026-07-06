Durante un pranzo al sacco nei lidi, il presidente della regione ha ribadito che portare cibo da casa è permesso. Questa dichiarazione ha scatenato una reazione da parte delle associazioni balneari, che hanno segnalato perdite economiche e problemi di decoro negli stabilimenti. La polemica si è accesa tra chi difende il diritto di mangiare al sacco e chi denuncia conseguenze negative per le attività commerciali.

Bari - Il presidente della Puglia ricorda che il cibo portato da casa è consentito, mentre associazioni balneari denunciano danni economici e problemi di decoro negli stabilimenti. Il pranzo al sacco in spiaggia divide gestori e bagnanti e accende il dibattito in Puglia. Con l’aumento dei prezzi di bar, ristoranti e servizi balneari, numerose famiglie scelgono di portare da casa panini, focacce e bevande. Una pratica che alcuni stabilimenti considerano poco compatibile con il decoro e con l’offerta commerciale del lido, ma che non risulta vietata dalle disposizioni regionali. La polemica è esplosa dopo le dichiarazioni di Assoturismo... 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Pranzo al sacco nei lidi, Decaro sfida i gestori: scoppia la polemica

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Pranzo al sacco in spiaggia, scoppia la polemica in Puglia: Decaro difende i bagnantiIn Puglia esplode la polemica sul pranzo al sacco nei lidi, mentre Decaro difende i bagnanti contro divieti e rincari. blitzquotidiano.it

#Djokovic ha la capacità di giocare 2 partite a volte anche 3 in una sola partita. Si prende il tempo per ricaricarsi lascia andare dei set e questo crea squilibri negli avversari. Sopratutto 3 su 5. Sui prati potrebbe portarsi il pranzo al sacco. #Wimbledon x.com

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