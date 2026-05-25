Spiaggia delle Monache chiusa a Posillipo Manfredi | Va garantito l'accesso

La spiaggia delle Monache a Posillipo è stata chiusa, e il sindaco ha dichiarato che l’accesso libero alle spiagge del territorio deve essere sempre garantito.

Il sindaco Manfredi interviene dopo la chiusura della spiaggia delle Monache: "Va garantito sempre l’accesso libero alle spiagge della città". Vertice in Prefettura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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