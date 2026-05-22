La spiaggia libera di Posillipo inaccessibile chiuso l'accesso privato al cancello | proteste dei comitati
L’accesso alla spiaggia libera delle Monache a Posillipo è stato bloccato da un cancello con accesso privato, rendendo difficile la visita ai cittadini. Questa decisione ha suscitato proteste da parte di Mare Libero, che ha organizzato manifestazioni per evidenziare la situazione. La chiusura del cancello ha determinato l’impossibilità di raggiungere la spiaggia pubblica, creando tensioni tra i comitati e le autorità competenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora fornita sulle motivazioni di questa decisione.
Chiuso il cancello con accesso privato alla spiaggia pubblica delle Monache a Posillipo. Protesta di Mare Libero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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