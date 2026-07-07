Portogallo-Spagna le pagelle | Merino cambia la partita 7 Ronaldo triste addio | 5

Notizia in breve

Durante la partita tra Portogallo e Spagna, Merino ha cambiato l’andamento del match, ricevendo un voto di 7. Ronaldo ha concluso la sua avventura con un punteggio di 5, considerato triste. Dani Olmo e Ferran Torres sono stati i più brillanti, mentre Yamal ha avuto un rendimento insufficiente. Diogo Costa si è confermato il miglior portiere, mentre Nuno Mendes ha lasciato il campo a causa di un infortunio.