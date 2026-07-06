La Spagna ha vinto 1-0 contro il Portogallo nell'ottavo di finale, grazie a un gol di Mikel Merino segnato all'ultimo minuto. Il gol è arrivato pochi istanti dopo l'ingresso in campo di Merino, scelto dal ct pochi minuti prima del termine della partita, quando sembrava probabile il prolungamento. Con questa vittoria, il Portogallo è stato eliminato dalla competizione.

Dallas, 6 luglio 2026 - L'uomo che non ti aspetti. L'ottavo di finale 'nobile' tra Portogallo e Spagna va alle furie rosse con un gol allo scadere di Mikel Merino, che il ct De la Fuente aveva inserito pochi minuti prima quando ormai i supplementari sembravano inevitabili. Missione riuscita per gli spagnoli che si qualificano ai quarti di finale dove ora attendono la vincente di Usa-Belgio. Cristiano Ronaldo è dunque eliminato dal mondiale e anche stasera si è visto poco, mentre dall'altra parte Yamal è stato ben controllato dalla retroguardia lusitana. Così, in mezzo ai fenomeni è sbucata la giocata vincente del mediano dell'Arsenal con l'assist di Ferran Torres, l'altra scelta vincente di De la Fuente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Merino allo scadere, la Spagna batte il Portogallo 1-0. Eliminato Ronaldo

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