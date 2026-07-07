Un uomo di Porto Recanati è stato condannato per aver inviato foto pornografiche alla suocera e aver perseguitato l'ex compagna. Dopo la fine della relazione, ha minacciato, insultato e pedinato la donna. In seguito, ha inviato alla madre dell’ex immagini intime, sostenendo che le donne ritratte fossero la figlia e la nipote. La condanna è arrivata per stalking e diffamazione.

PORTO RECANATI - Dopo la rottura della relazione sentimentale aveva iniziato a perseguitare la ex con minacce, insulti e pedinamenti, poi aveva inviato alla mamma di lei delle immagini pornografiche dicendo che le donne ritratte nelle foto erano la figlia e la nipote. Ieri un napoletano di 54 anni è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione per stalking aggravato. I fatti Le persecuzioni sarebbero iniziate a giugno del 2024 e sarebbero andate avanti per diverso tempo nonostante l’uomo avesse riportato in primo grado una condanna a tre anni e due mesi di reclusione e fosse stata disposta nei suoi confronti la misura dell’allontanamento dalla casa familiare. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Porto Recanati, manda foto porno alla suocera e fa stalking alla ex, condannato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fabrizio Corona a Porto Recanati alla vigilia Falsissimo Ep. 25Nella serata di oggi, Fabrizio Corona si è recato a Porto Recanati, dove ha visitato la Gelateria Guido Bar 1970.

Stalking a Bastia Umbra: 27enne condannato dopo le molestie alla exUn uomo di 27 anni di Bastia Umbra è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione dopo aver patteggiato una causa per stalking nei confronti...