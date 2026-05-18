Fabrizio Corona a Porto Recanati alla vigilia Falsissimo Ep 25

Nella serata di oggi, Fabrizio Corona si è recato a Porto Recanati, dove ha visitato la Gelateria Guido Bar 1970. L’ex paparazzo, impegnato nelle riprese della venticinquesima puntata di Falsissimo, ha deciso di fare una breve sosta per un caffè prima di proseguire con le registrazioni. La presenza di Corona nel centro storico ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, mentre i collaboratori del programma hanno confermato il suo arrivo sul posto. La puntata di domani si preannuncia ricca di momenti di tensione e colpi di scena.

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“Di passaggio. ma il caffè non poteva mancare: Corona diretto alle riprese Falsissimo”: Fabrizio Corona, alla vigilia della puntata di Falsissimo (Episodio 25 che sembra promettere grandi scintille) ha fatto tappa in queste ore alla storica Gelateria Guido Bar 1970. Situata nel cuore pulsante di Porto Recanati (carinissima location in provincia di Macerata), il Bar Gelateria Guido 1970 non poteva non celebrare la presenza di Corona con un curioso post sui canali social del locale: che dire, continua a essere un punto di riferimento assoluto per residenti, turisti e personaggi noti, non ci sono dubbi. In queste ore, tra un impegno e l’altro,... 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Fabrizio Corona a Porto Recanati alla vigilia Falsissimo Ep. 25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Falsissimo Ep. 23 cala nelle views: l’inchiesta di Corona su Signorini perde colpi?L’episodio 23 di Falsissimo, che chiude l’inchiesta sul sistema Signorini, non sembra aver raccolto i consensi usuali; a circa 12 ore dalla... Leggi anche: "Falsissimo": Fabrizio Corona sul palco senza filtri Fabrizio Corona, il processo per diffamazione nei confronti di Meloni sarà a Palazzo ChigiLeggi su Sky TG24 l'articolo Fabrizio Corona, il processo per diffamazione nei confronti di Meloni sarà a Palazzo Chigi ... tg24.sky.it Ci mancava Corona: Conte? Mezza squadra lo odia, ha creato un sistema dittatorialeIntervistato da Fanpage, Fabrizio Corona ha accennato a un presunto scontro squadra-Conte a causa dei metodi di quest'ultimo. I dettagli ... ilnapolista.it