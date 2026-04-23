Stalking a Bastia Umbra | 27enne condannato dopo le molestie alla ex

Un uomo di 27 anni di Bastia Umbra è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione dopo aver patteggiato una causa per stalking nei confronti della ex compagna. Tra luglio e dicembre 2025, l’uomo ha molestato la donna attraverso minacce e la diffusione di materiale intimo. La vicenda si è conclusa con il procedimento giudiziario e la condanna del responsabile.

?? Cosa sapere Un 27enne di Bastia Umbra patteggia un anno e 8 mesi per stalking alla ex. Le molestie tra luglio e dicembre 2025 includono minacce e diffusione di materiale intimo. Un ventisettenne di Bastia Umbra ha accettato una condanna di un anno e 8 mesi di reclusione dopo aver perseguitato la sua ex compagna e il padre di lei con minacce e molestie reiterate. Il provvedimento è arrivato a seguito di un patteggiamento sottoscritto con la Procura di Perugia, che ha ricostruito una serie di ep .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stalking a Bastia Umbra: 27enne condannato dopo le molestie alla ex Notizie correlate Bastia Umbra, 27enne guida a folle velocità sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: il provvedimentoUn cittadino albanese di 27 anni è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti dopo essere stato fermato dalla Polizia di... Parcheggi a Bastia Umbra. Lo scontro non si arrestaBASTIA UMBRA – "L’aumento delle tariffe dei parcheggi non è affatto piccolo ma del 40%.