Un passeggero è stato portato fuori da un aereo dal personale di bordo durante un volo verso il Nord Italia. La scena si è svolta mentre il volo era ancora a terra, prima del decollo. L’uomo ha avuto un alterco con il personale, che ha deciso di intervenire e rimuoverlo. Nessuna altra persona a bordo è stata coinvolta o ferita. La compagnia aerea non ha fornito dettagli sulle motivazioni dell’intervento.

Le vacanze estive si sono trasformate improvvisamente in una serata ad alta tensione per i passeggeri di un volo diretto nel Nord Italia. Quello che doveva essere un normale decollo si è infatti concluso con un inatteso stop sulla pista, l’intervento degli addetti alla sicurezza e la decisione, piuttosto rara, di far scendere due viaggiatori quando l’aereo era già pronto a partire. Secondo le ricostruzioni diffuse nelle ultime ore e alcuni video comparsi sui social, l’episodio si è verificato nella serata di domenica 6 luglio su un volo Ryanair in partenza da Brindisi e diretto all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Le immagini mostrano momenti concitati all’interno della cabina, con il personale impegnato a gestire una situazione che, con il passare dei minuti, sarebbe diventata sempre più difficile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Portato subito fuori”. Francesco Renga cacciato dall’aereo dal personale di bordo

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