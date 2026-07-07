Francesco Renga costretto dal comandante a lasciare l’aereo

Durante un volo Ryanair tra Brindisi e Bergamo Orio al Serio, il cantante è stato costretto dal comandante a lasciare l’aereo. Dopo alcuni attimi di tensione con il personale di bordo, l’artista ha deciso di scendere prima della partenza. I passeggeri hanno ripreso l’episodio, e i video sono diventati rapidamente virali sui social network.

. Un acceso episodio avrebbe coinvolto Francesco Renga durante un collegamento Ryanair tra Brindisi e Bergamo Orio al Serio. Dopo alcuni momenti di tensione con il personale di bordo, il cantante avrebbe abbandonato il velivolo prima della partenza, mentre i video girati dai passeggeri hanno rapidamente conquistato i social. Un volo Ryanair in partenza da Brindisi e diretto all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio è finito al centro dell’attenzione per un episodio che avrebbe coinvolto il cantante Francesco Renga. Secondo quanto raccontato da diversi viaggiatori presenti a bordo, l’artista avrebbe lasciato l’aeromobile insieme al proprio accompagnatore poco prima del decollo. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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