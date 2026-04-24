Durante un incontro tra il ministro dell’Istruzione e alcune Consulte studentesche nazionali, studenti del collettivo “Franco Bruni” dell’Istituto “Galileo Galilei” di Roma sono stati espulsi dall’aula. L’evento si è svolto ieri e ha visto un acceso confronto tra il ministro e i rappresentanti degli studenti, che sono stati successivamente allontanati dall’incontro. La discussione tra le parti è stata caratterizzata da diversi momenti di tensione.

Duro scontro ieri tra il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e alcuni studenti del collettivo “ Franco Bruni ” dell’Istituto d’istruzione superiore “ Galileo Galilei ” di Roma che ha ospitato l’incontro tra il professore leghista e le Consulte studentesche nazionali. Alcuni di loro hanno apertamente contestato la presenza di Valditara, accusato di aver messo in cantiere “la riforma sui tecnici e tutte le riforme della scuola senza parlare con gli studenti”. Ad accogliere l’inquilino di viale Trastevere è stato uno striscione con scritto “ Fuori Valditara dal Galilei ”. L’intervento del ministro che ha ascoltato le relazioni delle commissioni dei giovani, è stato interrotto da alcuni di loro intervenuti dalla platea.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fuori Valditara dal Galilei”: e il gruppo di studenti contestatori viene cacciato dall’incontro tra ministro e Consulte nazionali

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