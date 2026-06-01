Ponte San Giovanni al via la fase finale dei lavori per la pista ciclabile

Notizia in breve

I lavori per la pista ciclabile a Ponte San Giovanni sono entrati nella fase conclusiva. La realizzazione della pista, iniziata alcuni mesi fa, si sta avvicinando al termine. Le operazioni riguardano principalmente l’installazione delle ultime sezioni e la sistemazione delle superfici. La fine dei lavori è prevista a breve, secondo le comunicazioni ufficiali. Non sono stati indicati ancora i tempi precisi per l’apertura al pubblico.