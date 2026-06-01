Ponte San Giovanni al via la fase finale dei lavori per la pista ciclabile
I lavori per la pista ciclabile a Ponte San Giovanni sono entrati nella fase conclusiva. La realizzazione della pista, iniziata alcuni mesi fa, si sta avvicinando al termine. Le operazioni riguardano principalmente l’installazione delle ultime sezioni e la sistemazione delle superfici. La fine dei lavori è prevista a breve, secondo le comunicazioni ufficiali. Non sono stati indicati ancora i tempi precisi per l’apertura al pubblico.
Si avviano alla fase finale i lavori per la realizzazione della pista ciclabile a Ponte San Giovanni. Con ordinanza n. 927 del 30 maggio 2026 il Comune di Perugia ha adottato provvedimenti in materia di circolazione stradale per consentire le operazioni rifacimento della segnaletica stradale a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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