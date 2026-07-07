Ponte al Pino lavori | riaperte la passerella pedonale e via degli Artisti
La passerella pedonale e via degli Artisti sono state riaperte a Ponte al Pino, a Firenze, dopo la conclusione dei lavori di svincolo delle tre sezioni del ponte. Palazzo Vecchio ha comunicato che le attività legate a questa operazione sono terminate. La riapertura permette ora il transito pedonale e veicolare nelle zone interessate. Non sono stati segnalati ulteriori lavori o modifiche in corso.
FIRENZE – Palazzo Vecchio fa sapere attraverso una nota che si sono concluse le attivitàlegate allo svincolo delle tre sezioni di Ponte al Pino, a Firenze. Il collegamento pedonale, si spiega dal Comune, è stato riaperto, “in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto, così da agevolare al massimo la mobilità”. E’ stata riaperta anche via degli Artisti. Da stasera, 7 luglio 2026, intorno alle 22, tornerà transitabile il percorso via Luca Giordano (da viaBuonvicini a via degli Artisti)-via degli Artisti (da piazza Vasari a via Masaccio). La passerella pedonale e la viabilità saranno nuovamente chiuse in occasione della successiva interruzione della circolazione ferroviaria, prevista a fine mese (dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio), quando verràmontato il nuovo impalcato di Ponte al Pino. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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