Ponte al Pino lavori | riaperte la passerella pedonale e via degli Artisti

Notizia in breve

La passerella pedonale e via degli Artisti sono state riaperte a Ponte al Pino, a Firenze, dopo la conclusione dei lavori di svincolo delle tre sezioni del ponte. Palazzo Vecchio ha comunicato che le attività legate a questa operazione sono terminate. La riapertura permette ora il transito pedonale e veicolare nelle zone interessate. Non sono stati segnalati ulteriori lavori o modifiche in corso.