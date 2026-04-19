Lavori al ponte interrotto il transito pedonale sulla passerella di cantiere | i dettagli

Da lunedì 20 aprile, il transito pedonale sulla passerella temporanea posizionata nell’area di cantiere per la costruzione del nuovo ponte sul Po di Volano lungo la Sp54 sarà sospeso. La chiusura riguarda esclusivamente la passerella destinata ai pedoni, mentre il traffico veicolare seguirà eventuali indicazioni specifiche. La misura si rende necessaria per consentire i lavori di costruzione e sicurezza nel sito.

Da lunedì 20 aprile sarà interrotto il transito pedonale sulla passerella allestita nell’area di cantiere per la realizzazione del nuovo ponte sul Po di Volano lungo la Sp54. Il motivo dello stop del passaggio, provvisoriamente consentito per il periodo delle festività pasquali e protratto fino a.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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