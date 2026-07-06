Un guasto alla stazione di Milano Centrale provoca ritardi fino a un’ora e la soppressione di diverse corse. I passeggeri vengono informati di utilizzare treni diretti ad altre stazioni milanesi. A Firenze, disagi si verificano per la sostituzione di un ponte, causando possibili ritardi e modifiche ai servizi ferroviari. Nessuna informazione su cause o tempistiche di ripristino.

MILANO – Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un’ora e la soppressione di diverse corse. È quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri, che possono utilizzare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentamenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate (Varese). FIRENZE – A Firenze, come abbiamo ripetutamente scritto, sono in corso i lavori, dalle 23 di ieri, per la sostituzione del Ponte al Pino, co l’Italia dei treni tagliata in due. E disagi forti per i fiorentini. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Treni: guasto e ritardi alla stazione di Milano. Firenze: disagi per la sostituzione del Ponte al Pino

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TRENI SUBURBANI nel PASSANTE DI MILANO alla stazione di MILANO PORTA GARIBALDI SOTTERRANEA

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