Da oggi, i treni tra Milano e Firenze sono soggetti a ritardi e guasti a causa dei lavori di sostituzione del cavalcaferrovia ottocentesco sul ponte di Pino, chiuso fino al 10 luglio. La chiusura ha causato disagi a molti viaggiatori e deviazioni per i pendolari. La linea più moderna è stata temporaneamente interrotta, con conseguenze sui collegamenti ferroviari tra le due città. La situazione si protrarrà fino alla fine della settimana.

Giornataccia, oggi 6 luglio 2026, per chi ha viaggiato in treno. Ma anche per i fiorentini bloccati e costretti a lunghe deviazioni dalla chiusura del Ponte a Pino, dove si lavorerà fino a venerdì 10 luglio per sostituire il cavalcaferrovia ottocentesco. Ossia piazzato, in ferro, vicino al Pino del Campo di Marte quando il traffico era costituito da carrozze e barrocci, ossia i carri da trasporto cose. La prima auto, a Firenze, comparve solo nel febbraio 1894 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Treni: Ponte al Pino bloccato dai lavori, ritardi e guasti da Milano a Firenze. Un’Odissea. Salvini: “Disagi per linea più moderna”

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