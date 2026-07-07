pompei installata una campanella in ricordo della visita di papa leone xiv

Una campanella è stata installata questa mattina nel Santuario di Pompei, davanti all’ingresso della Cappella dedicata a Bartolo Longo, in ricordo della visita di Papa Leone XIV. La campanella è stata collocata recentemente e si trova vicino all’ingresso della cappella. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla cerimonia o sulle modalità di installazione.

Una campana in ricordo della recente visita di Papa Leone XIV è stata installata, questa mattina, nel Santuario di Pompei davanti all’ingresso della Cappella dedicata a Bartolo Longo. Sulla superficie della campana sono stati impressi gli stemmi di Papa Leone e dell'arcivescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo, nonché le immagini della Madonna del Rosario e di San Bartolo Longo. L’8 maggio scorso, sulle orme del fondatore Bartolo Longo, la diocesi ha salutato Papa Prevost, il quale eredita la speciale missione di guidare la Chiesa nel cammino di fede e carità. Appena un anno prima il l’8 maggio 2025, giorno dell'elezione di Prevost al soglio pontificio, coincideva esattamente con la storica recita della Supplica alla Madonna di Pompei, scritta da Bartolo Longo nel 1883. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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