Ieri in Campania | Papa Leone XIV in visita a Napoli e Pompei
Ieri in Campania si sono registrate diverse notizie. Nella regione, l’Avellino ha battuto il Modena 1-0 con un gol di Missori al 41’, che ha causato un’autorete di Bagheria. Nel frattempo, in visita a Napoli e Pompei, il Papa Leone XIV ha trascorso alcune ore nella regione senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La giornata ha visto anche altre attività e eventi locali, senza particolari sviluppi legali o ufficiali.
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdi 8 maggio 2026. Avellino -L’Avellino supera il Modena per 1-0 grazie alla giocata di Missori che, al 41’, propizia l’autorete di Bagheria. Un successo che vale l’accesso ai playoff senza dover attendere alcuna combinazione favorevole. Le contemporanee sconfitte di Cesena, battuto 4-3 dal Padova, e Mantova, travolto 5-0 dal Frosinone, consolidano infatti la qualificazione dei biancoverdi agli spareggi promozione. ( LEGGI QUI ) Benevento –C’è un nome, tra quelli finiti nella maxi inchiesta sugli appalti pubblici truccati coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che inevitabilmente apre interrogativi anche nell’ambito istituzionale.🔗 Leggi su Anteprima24.it
Papa Leone XIV, la visita a Napoli e Pompei. La diretta su Primativvù
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