Ieri in Campania | Papa Leone XIV in visita a Napoli e Pompei

Ieri in Campania si sono registrate diverse notizie. Nella regione, l’Avellino ha battuto il Modena 1-0 con un gol di Missori al 41’, che ha causato un’autorete di Bagheria. Nel frattempo, in visita a Napoli e Pompei, il Papa Leone XIV ha trascorso alcune ore nella regione senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La giornata ha visto anche altre attività e eventi locali, senza particolari sviluppi legali o ufficiali.

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