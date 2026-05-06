In diretta la visita di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli dell’8 maggio

Da lopinionista.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’arco della giornata dell’8 maggio, il Papa Leone XIV ha partecipato a diverse cerimonie e incontri nelle città di Pompei e Napoli. La visita è iniziata con una messa e una supplica presso il Santuario, seguita da incontri con il clero e i cittadini locali. Durante la giornata, sono state trasmesse in diretta su Tv2000 varie immagini e approfondimenti relativi agli eventi, che hanno coinvolto pubblico e fedeli presenti nelle due località.

Messa e Supplica dal Santuario, incontri con clero e cittadini, speciali e approfondimenti su Tv2000. Tutto anche in streaming su Play2000. ROMA – Tv2000 dedicherà l’intera giornata di venerdì 8 maggio alla visita pastorale di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli, con una lunga diretta che accompagnerà tutti i momenti principali del viaggio del Pontefice. La programmazione speciale prenderà il via alle 9.10 con Di buon mattino, condotto da Grazia Serra e Giacomo Avanzi, che introdurrà la tappa di Pompei e le attività del “Tempio della Carità”, struttura del Santuario che accoglie persone provenienti da situazioni di fragilità sociale. A seguire, il Papa incontrerà gli ammalati e si raccoglierà in preghiera davanti alle spoglie del Beato Bartolo Longo, fondatore del Santuario.🔗 Leggi su Lopinionista.it

in diretta la visita di papa leone xiv a pompei e napoli dell82178 maggio
© Lopinionista.it - In diretta la visita di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli dell’8 maggio

Il Papa a Napoli, Pompei e Acerra: incontro con i fedeli in piazza del Plebiscito l'8 maggio

Video Il Papa a Napoli, Pompei e Acerra: incontro con i fedeli in piazza del Plebiscito l'8 maggio

Notizie correlate

Leggi anche: Papa Leone XIV a Pompei e Napoli l’8 maggio, poi ad Acerra il 23: doppia visita in Campania

Napoli, Pompei ed Acerra in festa: Papa Leone annuncia la storica visita pastorale di maggioPapa Leone ha scelto di celebrare il suo primo anniversario di Pontificato ai piedi della Vergine Maria.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: La visita di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli in diretta su Canale 21; Le Radio Maria africane accompagnano il Viaggio Apostolico di Papa Leone; Papa Leone visiterà l'università Sapienza il 14 maggio, giornata tra studenti e istituzioni; Papa: su Tv2000 in diretta la Messa con l’ordinazione episcopale dei vescovi ausiliari di Roma.

papa leone in diretta la visitaVisita del Papa a Napoli, varchi di accesso in piazza Plebiscito aperti a partire dalle 10Cresce l'attesa in città per l'arrivo del Sommo Pontefice: nella piazza più iconica della città uno dei momenti clou della lunga giornata della visita di Papa Leone ... napolitoday.it

papa leone in diretta la visitaLa visita di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli in diretta su Canale 21In occasione della visita Pastorale di Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli, Canale 21 annuncia un edizione straordinaria di diretta streaming a partire dalle 6:15 del mattino, ... ilmattino.it

Trova facilmente notizie e video collegati.