In diretta la visita di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli dell’8 maggio

Nell’arco della giornata dell’8 maggio, il Papa Leone XIV ha partecipato a diverse cerimonie e incontri nelle città di Pompei e Napoli. La visita è iniziata con una messa e una supplica presso il Santuario, seguita da incontri con il clero e i cittadini locali. Durante la giornata, sono state trasmesse in diretta su Tv2000 varie immagini e approfondimenti relativi agli eventi, che hanno coinvolto pubblico e fedeli presenti nelle due località.

Messa e Supplica dal Santuario, incontri con clero e cittadini, speciali e approfondimenti su Tv2000. Tutto anche in streaming su Play2000. ROMA – Tv2000 dedicherà l’intera giornata di venerdì 8 maggio alla visita pastorale di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli, con una lunga diretta che accompagnerà tutti i momenti principali del viaggio del Pontefice. La programmazione speciale prenderà il via alle 9.10 con Di buon mattino, condotto da Grazia Serra e Giacomo Avanzi, che introdurrà la tappa di Pompei e le attività del “Tempio della Carità”, struttura del Santuario che accoglie persone provenienti da situazioni di fragilità sociale. A seguire, il Papa incontrerà gli ammalati e si raccoglierà in preghiera davanti alle spoglie del Beato Bartolo Longo, fondatore del Santuario.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - In diretta la visita di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli dell’8 maggio Il Papa a Napoli, Pompei e Acerra: incontro con i fedeli in piazza del Plebiscito l'8 maggio Notizie correlate Leggi anche: Papa Leone XIV a Pompei e Napoli l’8 maggio, poi ad Acerra il 23: doppia visita in Campania Napoli, Pompei ed Acerra in festa: Papa Leone annuncia la storica visita pastorale di maggioPapa Leone ha scelto di celebrare il suo primo anniversario di Pontificato ai piedi della Vergine Maria. Altri aggiornamenti Temi più discussi: La visita di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli in diretta su Canale 21; Le Radio Maria africane accompagnano il Viaggio Apostolico di Papa Leone; Papa Leone visiterà l'università Sapienza il 14 maggio, giornata tra studenti e istituzioni; Papa: su Tv2000 in diretta la Messa con l’ordinazione episcopale dei vescovi ausiliari di Roma. Visita del Papa a Napoli, varchi di accesso in piazza Plebiscito aperti a partire dalle 10Cresce l'attesa in città per l'arrivo del Sommo Pontefice: nella piazza più iconica della città uno dei momenti clou della lunga giornata della visita di Papa Leone ... napolitoday.it La visita di Papa Leone XIV a Pompei e Napoli in diretta su Canale 21In occasione della visita Pastorale di Papa Leone XIV a Pompei e a Napoli, Canale 21 annuncia un edizione straordinaria di diretta streaming a partire dalle 6:15 del mattino, ... ilmattino.it PAPA LEONE A NAPOLI Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi , ha firmato oggi l’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio cittadino per la giornata di venerdì 8 maggio 2026 . Il provvedimento si è reso nece - facebook.com facebook Grazie al cielo papa Leone riparte da #Paceminterris: nell'era atomica la guerra come strumento di giustizia non esiste x.com